Олжас Бектенов поручил усилить защиту казахстанцев от мошенничества в криптосфере

На фоне активного развития рынка токенизации и криптоиндустрии в Казахстане появляются новые виды мошенничества. Об этом на заседании Правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава кабмина напомнил, что в этом месяце Агентством по финансовому мониторингу пресечена незаконная деятельность под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте.

— Уполномоченным органам необходимо и далее обеспечивать защиту граждан в цифровой среде. Это гарантировано новой Конституцией, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным Банком следует активно проводить работу по обеспечению кибербезопасности и совершенствованию законодательства в данной сфере.

Напомним, Казахстан утвердил правила учета криптокошельков, связанных с преступной деятельностью

Ранее сообщалось, что департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры расследует факт мошенничества под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.