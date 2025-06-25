Олжас Бектенов поручил усилить воспитание экологической и духовной культуры населения

— Почитание старших, бережное отношение к объектам культурного наследия и инфраструктуры, развитие традиционных семейных ценностей должны стать неотъемлемой частью новой парадигмы воспитания. Уже сегодня в этом ключе проводятся различные акции, массовые оздоровительные тренировки на свежем воздухе, круглые столы, флешмобы и другие мероприятия, — отметил премьер на заседании Правительства.

По его словам, в стране необходимо создать устойчивые позитивные повестки, направленные на ответственное поведение, здоровый образ жизни, экологическую культуру, духовное развитие за счет позитивных примеров и общественно-значимых инициатив. В этой связи он поручил:

Обеспечить активное привлечение общественности, ассоциаций и объединений к воспитанию у молодого поколения экологической культуры. Учесть данные направления в воспитательной программе «Адал азамат». Министерствам просвещения, науки и высшего образования внести соответствующие корректировки;

Министерству туризма совместно с акиматами областей и городов разработать единый календарь всех массовых спортивных мероприятий в разрезе каждого населенного пункта; сформировать карту основных объектов экотуризма для всеобщего пользования с описанием места, туристических объектов и другой необходимой информацией;

Министерству культуры совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать конкретные предложения по воспитанию экологической и духовной культуры населения. По итогам — актуализировать Концепцию развития экологической культуры «Таза Қазақстан».

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что с начала года под эгидой «Таза Қазақстан» по всей стране проведено 573 мероприятия, включая республиканские и международные акции.