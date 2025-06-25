Акция «Таза Қазақстан»: с начала года высажено свыше 2 млн деревьев

В рамках экоакции с начала года:

собрано около 189 тыс. тонн отходов;

очищено порядка 735 тыс. га территории;

высажено свыше 2 млн деревьев.

Общее количество участников акций составило около 2 млн человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.

Инициатива «Таза Қазақстан» получает широкую поддержку не только от государственных органов, но и от общественных организаций.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Примером является акция «Таза 25 шақырым» партии «Ауыл», в которой молодежь, волонтеры и активисты очищают по 25 км. прибрежных зон популярных водоемов в каждом регионе Казахстана. На сегодня в рамках акции очищено 79 км и собрано 470 тонн мусора. До конца года планируется охватить 500 километров прибрежных зон по всей стране, — отметил Ерлан Нысанбаев.

Министр отдельно отметил активное участие представителей бизнеса, которыми проведено 281 мероприятий и акций.

— К концу 2025 года планируется высадить более 3,6 млн деревьев, причем 3 млн из них будут посажены группой компаний ERG. Самрук-Казына также планирует посадку 137 тыс. саженцев, установку более 150 экобоксов и проведение порядка 180 семинаров и мастер-классов. Корпорацией «Казахмыс» заложены инвестиции в размере 5 млн долларов США на сохранение озера Балхаш, включая масштабное озеленение, — сообщил глава Минэкологии.

Напомним, в апреле Глава государства, выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», высоко оценил деятельность волонтеров.