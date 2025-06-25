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    09:47, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Акция «Таза Қазақстан»: с начала года высажено свыше 2 млн деревьев

    С начала года под эгидой «Таза Қазақстан» по всей стране проведено 573 мероприятия, включая республиканские и международные акции. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент тапсырмасы: Алматыда «Таза Қазақстан» тұжырымдамасының 2029 жылға дейінгі жоспары бекітілді
    Фото: Алматы әкімдігі

    В рамках экоакции с начала года:

    • собрано около 189 тыс. тонн отходов;
    • очищено порядка 735 тыс. га территории;
    • высажено свыше 2 млн деревьев.

    Общее количество участников акций составило около 2 млн человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.

    Инициатива «Таза Қазақстан» получает широкую поддержку не только от государственных органов, но и от общественных организаций.

    министр экологии и природных ресурсов РК 
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Примером является акция «Таза 25 шақырым» партии «Ауыл», в которой молодежь, волонтеры и активисты очищают по 25 км. прибрежных зон популярных водоемов в каждом регионе Казахстана. На сегодня в рамках акции очищено 79 км и собрано 470 тонн мусора. До конца года планируется охватить 500 километров прибрежных зон по всей стране, — отметил Ерлан Нысанбаев.

    Министр отдельно отметил активное участие представителей бизнеса, которыми проведено 281 мероприятий и акций.

    — К концу 2025 года планируется высадить более 3,6 млн деревьев, причем 3 млн из них будут посажены группой компаний ERG. Самрук-Казына также планирует посадку 137 тыс. саженцев, установку более 150 экобоксов и проведение порядка 180 семинаров и мастер-классов. Корпорацией «Казахмыс» заложены инвестиции в размере 5 млн долларов США на сохранение озера Балхаш, включая масштабное озеленение, — сообщил глава Минэкологии.

    Напомним, в апреле Глава государства, выступая на экологическом фестивале «Таза Қазақстан», высоко оценил деятельность волонтеров.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Минэкологии и природных ресурсов Деревья Волонтеры
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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