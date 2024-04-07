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    16:57, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуацией

    Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуацией
    Фото: Правительство РК

    В Атырау состоялось выездное заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков под руководством Премьер-министра Олжаса Бектенова. В режиме видеоконференцсвязи было подключено руководство министерств и акиматов областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    О текущей ситуации на местах доложили вице-премьеры, работающие в регионах до стабилизации паводковой ситуации.

    На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также Абай и Улытау.

    Площадь, покрытая снегом, в целом по стране составляет 15%, в северных, восточных и центральных регионах – порядка 40%.

    В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 12 тыс. человек, более 800 единиц техники, порядка 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

    Из зон ЧС эвакуированы свыше 70 тыс. человек.

    На заседании также была заслушана информация Министерства сельского хозяйства.

    В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

    Вместе с тем, для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Республиканским противоэпизоотическим отрядом Министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных.

    На сегодня утилизировано 1013 голов, в том числе КРС -133, МРС – 809 голов, лошадей – 64.

    Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуацией
    Фото: Правительство РК

    - Ситуация с паводками остается сложной. Президентом поставлена задача обеспечить правопорядок на подтопленных территориях. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно – без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле. Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством питьевой воды и эпизоотической ситуацией
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил:

    🔴Министерству здравоохранения усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды;

    🔴 Министерству сельского хозяйства обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации;

    🔴 Министерству внутренних дел необходимо принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения;

    🔴 акиматам обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ.

    Работа продолжается. Паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле Штаба.

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов проверил текущую паводковую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ.

    Теги:
    Правительство Атырауская область Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Олжас Бектенов Премьер-министр РК Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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