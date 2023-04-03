Олжас Бектенов назначен руководителем Администрации Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Этим же Указом Олжас Бектенов освобожден от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). На новом посту Олжас Бектенов сменил Мурата Нуртлеу.

Бектенов Олжас Абаевичродился 13.12.1980 года в г. Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист».

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2014 г.).

С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 25 февраля 2022 года - председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), переназначен с 28.11.2022.