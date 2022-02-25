Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).





Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

№ 820





Распоряжением Главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Бектенов Олжас Абаевич

Родился 13 декабря 1980 года в г. Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист».

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2014 г.).

С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.