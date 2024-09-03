Олжас Бектенов: Наш главный приоритет – качественная реализация Послания Президента

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили меры по реализации Послания Президента Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает агентство Kazinform.

Заседание началось с принесения присяги новым министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым, назначенным Указом Президента Казахстана. Премьер-Министр пожелал ему успехов и поблагодарил предыдущего министра Ермека Маржикпаева за работу.

Олжас Бектенов отметил, что Послание Президента — важный документ, отражающий текущие вызовы и приоритеты.

— Наш главный приоритет — качественная реализация Послания Президента. Как подчеркнул Глава государства, мы сможем добиться этого через структурные изменения экономики. Такого рода преобразования в отраслях уже позволили снизить долю горнодобывающего сектора и ускорить темпы роста обрабатывающей промышленности. Серьезный потенциал устойчивого роста экономики мы видим в освоении высоких переделов. Глава государства четко акцентировал внимание на тех проблемах, которые требуют наибольшего сосредоточения усилий Правительства и акиматов. Всем государственным органам необходимо детально проработать поручения Главы государства и определить конкретные пути решения поставленных задач, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул важность эффективного использования бюджетных средств и улучшения инвестиционного климата, а также призвал все госорганы тщательно проработать задачи, поставленные в Послании.

Он также подчеркнул, что Послание Главы государства является стратегическим ориентиром для Правительства и всего казахстанского общества.

— Мы получаем не просто посыл на ближнесрочный период, а четкий алгоритм действий с конкретными задачами, целевыми показателями и индикаторами. Исполнение каждого пункта будет четко контролироваться. Здесь во главу угла ставится итоговый результат, его эффект на экономику. Неизменной целью работы Правительства является повышение уровня доходов граждан. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечения занятости населения и рациональное распределение государственного бюджета позволят достигнуть значительного экономического прогресса. При этом, как отметил Глава государства, «экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельное внимание Главы государства было уделено развитию реального сектора экономики. Это вопросы промышленности, энергетики, газовой отрасли, транспортного комплекса, экологии и цифровизации. Для реализации поручений Президента Премьер-министр обозначил ряд задач.

— Глава государства особо отметил, что по каждому крупному проекту создания кластеров высокого передела важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие. В связи с чем Министерству экономики совместно с отраслевыми госорганами нужно актуализировать детальные планы реализации каждого проекта с учетом более активного продвижения вопросов поддержки отечественных производителей и развития кластерной системы с созданием смежных производств. По автомобильной промышленности поручаю Министерству промышленности обеспечить значительное повышение уровня локализации производства, — отметил Олжас Бектенов.

По вопросу газификации страны основной акцент должен быть сделан на рациональное распределение газовых ресурсов. В этой связи Глава Правительства обозначил необходимость проведения анализа и определения того, какие энергообъекты будут переведены на газ.

Для строительства новых газоперерабатывающих мощностей Министерству энергетики поручено ускорить принятие инвестиционных решений. Во исполнение задач по обеспечению энергетической безопасности страны совместно с финансовыми институтами развития до 1 ноября нужно выработать механизмы долгосрочного кредитования строительства объектов новой генерации.

Также Минэнерго совместно с заинтересованными госорганами необходимо принять меры по организации и качественному проведению республиканского референдума 6 октября.

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами поручено до 1 ноября т. г. внести в Правительство проект постановления по утверждению Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

— Главой государства отмечена необходимость внедрения со следующего года четких норм потребления. Мы должны стимулировать людей к рациональному использованию ресурсов. Поэтому Министерству нацэкономики необходимо до конца текущего года внедрить нормы потребления регулируемых коммунальных услуг в сферах естественных монополий, в зависимости от величины их потребления, — поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на вопросах транспортно-логистического сектора, подчеркнув, что поддержание и развитие транспортной инфраструктуры требует привлечения больших инвестиций. Одна из мер — пересмотр тарифов на услуги «Қазақстан темір жолы». В этой связи фонду «Самрук-Казына» совместно с Министерством транспорта необходимо разработать новую тарифную политику на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Для увеличения охвата среднего ремонта дорог на межобластных и межрайонных маршрутах Министерству транспорта поручено разработать до 1 декабря т. г. детальный план с определением конкретных проектов, показателей и источников финансирования. При этом весь контроль целевого расходования средств и мониторинг работ должен вестись через Единую цифровую платформу.

Помимо этого Минтранспорта совместно с Министерством промышленности и холдингом «Байтерек» поручено проработать механизмы приобретения малых воздушных судов.

Напомним, накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».