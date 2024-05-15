Олжас Бектенов: Казахстанская продукция должна успешно конкурировать за рубежом

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с производственным процессом Макинской птицефабрики в Буландынском районе, а также планами по дальнейшему наращиванию мощности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С начала текущего года птицефабрика произвела 18,7 тыс. тонн мяса на 18,6 млрд тенге. Во время осмотра цехов внимание было уделено современным технологиям в области инкубации, выращивания, убоя и переработки отходов с применением оборудования от мировых производителей. Макинская птицефабрика позволяет обеспечивать регулярную поставку мяса птицы на внутренний рынок, а также экспортирует продукцию в Кыргызстан, Узбекистан и Россию.

- Правительство работает над поставленной Главой государства задачей по увеличению доли переработанной продукции в АПК и доведению ее до 70%. В приоритете – развитие глубокой переработки, поддержка действующих производств и создание условий для открытия новых предприятий. Отечественная продукция должна не только перекрывать потребности нашего рынка, но и успешно конкурировать за рубежом. Важно интегрировать новые технологии, это повышает производительность и напрямую влияет на качество, — отметил Олжас Бектенов, подчеркнув, что для этого со стороны государства будет оказана необходимая поддержка.

Фото: Правительство РК

На сегодня помимо Макинской птицефабрики в Усть-Каменогорске функционирует завод по производству колбасных изделий и деликатесов из мяса птицы собственного производства. Также главе Правительства доложили о планах по открытию Алматинской птицефабрики на 240 тыс. тонн на территории Жамбылского и Карасайского районов. Ожидается, что проект станет крупнейшим в СНГ. Начать строительство планируется в следующем году. В целом наращивание мощности позволит укрепить продовольственную безопасность через полное покрытие внутренних потребностей страны в мясе птицы, а также увеличить экспортный потенциал. Кроме того, в Алматинской области планируется строительство завода по глубокой переработке мяса птицы на 100 тыс. тонн.

В текущем году предприятия пищевой промышленности региона выпустили товаров на 52,6 млрд тенге, или 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024-2026 годы планируется запуск 74 крупных инвестиционных проектов на 123,6 млрд тенге. Своевременную реализацию проектов Премьер-министр поручил держать на особом контроле.