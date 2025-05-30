РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:54, 29 Май 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов и замгенсека ООН обсудили сотрудничество в сфере климата и устойчивого развития

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генерального Секретаря ООН, заместителем Администратора ПРООН Хаолян Шу, прибывшим для участия в Международном форуме Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Олжас Бектенов и замгенсека ООН обсудили сотрудничество в сфере климата и устойчивого развития
    Фото: Правительство РК

    В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и повышения устойчивости к изменению климата в регионе Центральной Азии.

    Премьер-министр подчеркнул, что достижение Целей устойчивого развития ООН является одним из главных приоритетов Казахстана. Задачи по реализации ЦУР интегрированы в ряд стратегических документов. В целом, за годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов в различных сферах. Ведется работа над 35 проектами в РК, включающими в себя:

    • комплексные подходы к цифровой трансформации здравоохранения;
    • повышению эффективности и доступности программ социальной защиты;
    • созданию условий для привлечения инвесторов в сферу энергоэффективности;
    • продвижению устойчивой системы сельскохозяйственного производства;
    • усилению эффективности национальных правозащитных механизмов и др.
    Олжас Бектенов и замгенсека ООН обсудили сотрудничество в сфере климата и устойчивого развития
    Фото: Правительство РК

    Внимание уделено перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на координацию совместных усилий в области укрепления устойчивости Центральной Азии к внешним вызовам. Регион становится одним из ключевых игроков в глобальной торговле и энергетике. В то же время при имеющемся потенциале есть вызовы в виде последствий изменения климата, нехватки воды, внешних экономических потрясений и др.

    — Президент Касым-Жомарт Токаев придает большое значение укреплению партнерства с Организацией Объединенных Наций. Конструктивное взаимодействие Главы нашего государства и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша придали дополнительный импульс продвижению совместных инициатив. Казахстан твердо привержен решению проблемы изменения климата. Мы активно интегрируем климатическую повестку дня в планы развития и тесно сотрудничаем с международными партнерами. Наша Стратегия достижения углеродной нейтральности излагает четкое долгосрочное видение перехода к низкоуглеродной экономике и определяет ключевые преобразования, необходимые во всех секторах, — отметил Олжас Бектенов.

    В свою очередь Хаолян Шу подчеркнул важность всестороннего взаимодействия с Казахстаном для реализации социальных и экологических инициатив ПРООН в регионе.

    По итогам встречи стороны подтвердили намерения содействовать развитию партнерства по всем перспективным направлениям.

    Ранее Олжас Бектенов обсудил перспективы углубления сотрудничества и совместные проекты с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.

    Теги:
    Правительство РК Климат ООН Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают