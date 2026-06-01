Александр Винокуров встретился с Папой Римским

Как пояснил велогонщик, это произошло во время итальянской супервеломногодневки «Джиро д’Италия» (Giro d’Italia). В качестве подарка Винокуров вручил Папе Римскому командную майку XDS Astana Team.

Также Винокуров, являющий генеральным менеджером XDS Astana Team, отметил, что считает выступление велокоманды на итальянском Гран-туре превосходным.

— Этот Гранд-тур подарил нам невероятные эмоции, три яркие победы на этапах и множество незабываемых моментов. Мы гордимся тем, что представляем Казахстан на мировой спортивной арене и продолжаем прославлять нашу страну через достижения команды, — написал Винокуров в Instagram.

При этом Винокуров не стал упоминать, что на «Джиро д’Италия» в 2026 году в составе XDS Astana Team не было ни одного велогонщика из Казахтана и не объяснил причины этому.

Ранее мы сообщали, что Винокуров вместе с князем Монако проверил трассу первого этапа другого Гран-тура, испанской веломногодневки «Вуэльта» 2026 года.