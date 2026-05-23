Олимпийский бокс может получить ИИ-судейство и вернуть защитные шлемы

Вице-президент Казахстанской федерации бокса по международным вопросам Алимжан Акаев на ежегодной конференции сообщил, что World Boxing планирует использовать искусственный интеллект для дублирования судейства на турнирах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

— В рамках соревнований World Boxing планируется внедрение системы искусственного интеллекта в качестве дополнительного судейского инструмента для подсчета количества ударов, точных попаданий и их силы. Это позволит максимально снизить влияние человеческого фактора. Планируется внедрить данную систему в соревновательный процесс к концу текущего года или в начале 2027 года, — сказал Акаев.

Также, по его словам, в целях защиты здоровья спортсменов до конца 2026 года или с начала следующего года в олимпийском боксе может быть повторно введено использование шлемов (защитных головных уборов).

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил систему квалификации боксеров на Олимпийские игры 2028 года.