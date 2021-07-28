+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину

28 Июля 2021 21:51
Поделиться:
Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио-2020 по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло и Игорь Сон вернулись на родину. Их торжественно встретили в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число заражений коронавирусом в Алматы выросло в 1,2 раза за неделю
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020

Уроженцев Алматинской области болельщики, журналисты, родные и близкие встретили овациями, плакатами и цветами. Медалисты рассказали о своих впечатлениях и подготовке к соревнованиям.

В завершение спортсмены сфотографировались с фанатами.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Игорь Сон выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмм - по итогам двух упражнений он поднял вес 294 килограмма. Медаль Сона — вторая в копилке казахстанской сборной.

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло также завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 килограммов.

По результатам двоеборья Чиншанло подняла 213 килограммов. 90 в рывке и 123 - в толчке.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Число заражений коронавирусом в Алматы выросло в 1,2 раза за неделю
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля
Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020
Популярное
1 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
2 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
3 Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область
4 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
5 Новые кадровые назначения произвели в СКО
Читайте также
Итоги главных боксерских боев на Олимпиаде в Токио 28 июля
Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив