Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио-2020 по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло и Игорь Сон вернулись на родину. Их торжественно встретили в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженцев Алматинской области болельщики, журналисты, родные и близкие встретили овациями, плакатами и цветами. Медалисты рассказали о своих впечатлениях и подготовке к соревнованиям.

В завершение спортсмены сфотографировались с фанатами.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Игорь Сон выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмм - по итогам двух упражнений он поднял вес 294 килограмма. Медаль Сона — вторая в копилке казахстанской сборной.

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло также завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 килограммов.

По результатам двоеборья Чиншанло подняла 213 килограммов. 90 в рывке и 123 - в толчке.