Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио-2020 по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло и Игорь Сон вернулись на родину. Их торжественно встретили в аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Уроженцев Алматинской области болельщики, журналисты, родные и близкие встретили овациями, плакатами и цветами. Медалисты рассказали о своих впечатлениях и подготовке к соревнованиям.
В завершение спортсмены сфотографировались с фанатами.
Отметим, что на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Игорь Сон выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 61 килограмм - по итогам двух упражнений он поднял вес 294 килограмма. Медаль Сона — вторая в копилке казахстанской сборной.
Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло также завоевала «бронзу» в весовой категории до 55 килограммов.
По результатам двоеборья Чиншанло подняла 213 килограммов. 90 в рывке и 123 - в толчке.
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