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Олимпийские чемпионы поддержали массовый спорт парадом на «Медеу»

26 Января 2020 10:00
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Олимпийские чемпионы поддержали массовый спорт парадом на «Медеу»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийские чемпионы Казахстана прошлись парадом на «Медеу», открывая зимний фестиваль WinterFest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фестиваль стартовал с парада флагов. По катку прошлись свыше трехсот казахстанских селебрити, среди которых олимпийские спортсмены, паралимпийцы.



Под знаменами со спортивными слоганами прошлись Олимпийские чемпионы и призеры – легендарный советский ватерполист, многолетний лидер алматинского «Динамо» Сергей Котенко, неоднократный призер Олимпиад по легкой атлетике Ольга Шишигина, титулованный борец греко-римского стиля Юрий Мельниченко, трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 в Ванкувере в индивидуальной гонке на 15 км, чемпионка и призёр Азиатских игр, чемпионка Азии Елена Хрусталева.


«Во-первых, это мероприятие направлено на развитие спорта. Мы хотим дать пример алматинцам, чтобы они поддерживали активный образ жизни. Очень приятно, что люди могут совместить отдых со спортом здесь», - отметили Елена Хрусталёва и Ольга Шишигина, пожелав спортсменам удачи и больше побед на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.



Также в параде приняли участие команда параспортсменов «Спорт без границ», чемпион мира, Азии и Европы по пауэрлифтингу, двукратный чемпион РК по бодибилдингу Валихан Тен, воспитанники Almaty Triathlon Federation, объединенной Федерации смешанного боевого единоборства ММА, казахстанской Федерации шахмат и другие.

Кроме того, были показательные выступления от юных чемпионов, воспитанников хоккейного клуба «Стрижи». Гости легендарного катка имели возможность познакомиться со спортсменами, участвовать в веселых эстафетах.


На открытии фестиваля замакима города Ержан Бабакумаров и организатор фестиваля Арманжан Байтасов поблагодарили всех гостей и участников за активное участие и пожелали им крепкого здоровья, успехов.


«Мы хотим опровергнуть распространенное заблуждение о том, что успешный опен-эйр может проходить только в теплое время года. Катание на коньках в выходные дни уже давно стало хорошей традицией алматинцев и гостей города. Мы обещаем теплую и веселую атмосферу и хорошую музыку», - добавил Арманжан Байтасов.


Фестиваль - это социальный проект, направленный на популяризацию массового спорта среди подрастающего поколения, молодежи, жителей и гостей города.



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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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