​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская газета «Казахстанская правда» опубликовала статью Берика Уали, пресс-секретаря Президента РК, о рабочем визите Главы государства в Пекин, передает МИА «Казинформ».

На днях по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Это первый зарубежный визит Главы государства в 2022 году.

Символично, что такое глобальное спортивное мероприятие совпало с празднованием китайского Нового года по Лунному календарю. Китайский народ с присущим ему размахом отметил наступление Года Тигра.

Наряду с Президентом Казахстана в китайскую столицу прибыли более 30 глав государств и правительств, члены королевских семей и руководители международных организаций.

Погода в столице Китая все эти дни была солнечной, без снега, но очень холодной. Настоящий «қара суық». Интерес к главным стартам четырехлетия среди местного населения был крайне высоким. К примеру, даже в магазинах наб­людались длинные очереди за сувенирами с символикой пекинской Олимпиады. В глазах местных жителей были заметны радость и гордость за свою страну.

Лидер Казахстана прилетел в столицу Поднебесной вечером 3 февраля. У трапа его встретил специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. К слову, этот высокопос­тавленный китайский дипломат накануне Нового года, 30 декабря, был принят Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, где он передал приглашение китайского лидера принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады. По словам Президента, они знают друг друга почти 40 лет, оба ровесники и тесно общались в Пекине еще в начале 80-х годов прошлого столетия.

В Пекине казахстанская делегация разместилась в государственной резиденции «Дяоюйтай», расположенной в западной части столицы. Эта резиденция имеет более чем 800-летнюю историю. Ранее это красивое место являлось загородным дворцом, в котором проводили досуг китайские императоры. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для рыбалки. Отсюда и получила свое название резиденция, что в переводе с китайского значит «терраса для ловли рыбы». С тех пор за резиденцией закрепилось название «императорской рыбалки».

Примечательно, что помимо Касым-Жомарта Токаева в дни масштабного мероприятия в резиденции «Дяоюйтай» остановились только Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Пакистана Имран Хан, в то время как другие делегации были размещены в гостиницах. Считаю, что этот факт, безусловно, подчеркивает особый статус и отношение китайской стороны к казахстанскому лидеру и нашей стране в целом.

В условиях разбушевавшегося по всему миру нового «омикрон»-штамма коронавируса власти Китая приняли беспрецедентные ограничительные меры, которые также коснулись протокольных мероприятий. К примеру, по сложившейся практике при подготовке зарубежных визитов Президента заранее формируется передовая группа из числа сотрудников Службы государственной охраны, Пресс-службы и Протокола Президента, а также Управления делами Президента. Передовая группа прибыла в Пекин всего за полтора дня до приезда Главы государства. Несмотря на столь сжатые сроки, наша рабочая группа совместно с ответственными сотрудниками МИД КНР и службой охраны смогли полностью отработать все протокольные нюансы визита. В целом чувствовалось теплое отношение китайских организаторов к нашей делегации, они показали радушное гостеприимство.

Церемония открытия зимней Олимпиады прошла на национальном стадионе под названием «Птичье гнездо». Пекин стал единственным городом, принявшим зимние и летние Олимпийские игры. Именно на этом стадионе в августе 2008 года состоялась церемония открытия летней Олимпиады.

Касым-Жомарт Токаев чествовал казахстанских олимпийцев, находясь в VIP-ложе. На одной из фотографий, сделанной личным фотографом Президента, можно заметить, как находящийся рядом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его делегация восторженно смотрели на Главу нашего государства при выходе наших олимпийцев на арену и также стоя поприветствовали их. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также не остался в стороне.

Наверное, это связано с относительно внушительным количеством атлетов в нашей олимпийской сборной по сравнению со многими другими командами. Будем надеяться, что наши олимпийцы смогут вернуться домой с медалями.

На следующий день, 5 февраля, в Доме народных собраний Президент Казахстана провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Это была их третья по счету очная встреча. Предыдущая сос­тоялась в сентябре 2019 года в Пекине в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. При этом два лидера регулярно поддерживали контакты с использованием современных средств связи, что позволило сохранить и приумножить позитивную динамику взаимодействия.

Си Цзиньпин с особой теплотой и уважением встретил нашего Президента. Это было заметно и по содержанию беседы двух лидеров, которые в ходе совместного фотографирования пообщались друг с другом без переводчика.

Главы государств провели продуктивные переговоры, которые позволили вывести всестороннее стратегическое партнерство двух стран на новый взаимовыгодный уровень. Как подчеркнул Глава Китая, данная встреча открыла «новое золотое 30-летие отношений» между Казахстаном и КНР. В завершение встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить нашу страну с государственным визитом. Надеюсь, что лидер Китая сможет сполна оценить казахское гостеприимство в сентябре текущего года.

Программа визита Президента Казахстана в Пекин завершилась участием в приеме от имени Председателя КНР для глав официальных делегаций, присутствовавших на церемонии открытия Олимпийских игр. В кулуарах этого мероприятия Касым-Жомарт Токаев, как говорится, «на ногах» пообщался с Генеральным секретарем ООН, Генеральным директором ВОЗ, лидерами Польши, Сингапура, Катара, Пакистана, а также главами государств Центральной Азии. Они выразили поддержку усилиям Главы государства, нап­равленным на стабилизацию ситуации в нашей стране в ходе и после январских событий.

По завершении приема Касым-Жомарт Токаев направился в аэро­порт и вылетел домой в Казах­стан. В ходе 5-часового перелета Президент поделился впечатлениями о поездке в Пекин. Лидер Казахстана выразил удовлетворение итогами своего первого зарубежного визита в 2022 году.

Как известно, Касым-Жомарт Токаев является одним из немного­численных мировых лидеров, свободно владеющих китайским языком. В свое время он учился и работал в этой стране, изучил ее богатую тысячелетнюю историю и культуру. Я не понаслышке знаю, что китайский народ до сих пор помнит, как наш Президент сделал памятную запись для журналиста телеканала CCTV после своего интервью в 2019 году. Председатель Си Цзиньпин в начале переговоров в просторном здании Всекитайского собрания народных представителей назвал нашего Президента «давним другом китайского народа».

Как считает Касым-Жомарт Токаев, сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям развития. Ни для кого не секрет, что китайская экономика является второй по величине в мире и, по прогнозам экспертов, через 10 лет должна выйти на первое место. Иметь такого соседа, как Китай, – это большой плюс и преимущество. Протяженность казахстанско-китайской государственной границы составляет 1 782 км. На фоне дипломатичес­кого бойкота пекинской Олимпиа­ды со стороны ряда государств не поддержать дружественную для нас страну и не приехать на церемонию ее открытия было бы недальновидным шагом. Президент принял правильное решение.

пресс-секретарь Президента Республики Казахстан