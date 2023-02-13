Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова объявила о завершении карьеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпиады, отечественная легкоатлетка Ольга Рыпакова официально завершила профессиональную карьеру, передает МИА «Казинформ».

Заявление о прекращении карьеры прославленная спортсменка сделала на закрытии 10-го чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении.

«Я благодарна своей стране! От Президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь — веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личность, как профессионального спортсмена», — сказала Ольга Рыпакова.

Ольга Рыпакова - спортсменка, легкоатлетка, член олимпийской сборной Республики Казахстан, обладательница золотой медали лондонской Олимпиады в тройном прыжке.

Родилась в Усть-Каменогорске. Окончила факультет олимпийских видов спорта Казахской академии спорта и туризма, тренер-преподаватель по легкой атлетике (2006).

С 1994 года - спортсмен по легкой атлетике ДЮСШ №4 г. Усть-Каменогорск. С 2000 года проходила спортивную подготовку в ГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по городу Усть-Каменогорск».

Золотой, серебряный призер XVI Азиатских игр (2010). Многократная победительница и призер РК по многоборью, видам многоборья и тройном прыжке.

Заняла 4-е место на чемпионате мира среди юниоров (Венгрия, 2001); серебряный призер чемпионата мира (Ямайка, 2002); золотой призер I Азиатских игр в закрытом помещении в пятиборье (2005); чемпионка Азии в легкоатлетическом пятиборье; рекордсменка Азии и Казахстана (Таиланд, 2006); чемпионка XV Азиатских игр в семиборье; бронзовый призер по прыжкам в длину (2006); золотой призер Азиатских игр (Доха, 2007); чемпионка Азии (2007, 2008, 2009) по прыжкам в длину и в тройном прыжке; чемпионка Всемирной универсиады (2007); золотой призер Всемирной универсиады (Таиланд, 2007); чемпионка мира в тройном прыжке (Доха, 2010).

На XXIX Олимпийских играх заняла 4-е место, установив рекорд Казахстана и Азии (Пекин). Чемпионка III Азиатских игр в закрытом помещении (2009); чемпионка мира в закрытом помещении (Катар, 2010), в тройном прыжке; победитель и призер этапов международных соревнований «Бриллиантовая лига» TAAF (Golden Gold).