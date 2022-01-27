Олимпиаду в Пекине покажут казахстанские телеканалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Телерадиокорпорация «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар» стали обладателями прав на трансляцию в Казахстане XXIV Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Китае со 4 по 20 февраля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» и «El arna».

Сборная Казахстана представлена 34 спортсменами, которые завоевали 87 лицензий. Наши соотечественники выступят 8 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле(могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжным спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.

Все соревнования на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» будет обслуживать команда опытных комментаторов в составе Есея Женисулы, Руслана Бакытжана, Тимура Сулейменова, Сергея Райляна, Ерсина Ерикулы, Уалихана Косанбая, Самата Канагатова, Александра Олейника, Дидара Кадырова, Данила Малышева, Жигера Азбергена, Индиры Бектеновой, Лилианы Альжановой и Асем Нурлановой. В трансляциях также будут задействованы эксперты (спортсмены, тренеры).

Все спортивные трансляции на телеканале «Qazaqstan» будут комментироваться на государственном языке. Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы «Бейжің-2022».

Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов www.qazaqstan.tvи www.qazsporttv.kz и в мобильных приложениях.

Напомним, казахстанская команда будет участвовать в Олимпийских играх в восьмой раз с момента обретения страной независимости.

РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ХХІV ЗИМНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ