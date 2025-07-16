Олимпиада‑2028: представлен официальный календарь Игр

Олимпиада пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года, однако первые спортивные встречи начнутся уже с 12 июля.

Ключевые даты Олимпиады-2028:

12–13 июля (предолимпийские дни) — Старт предварительных матчей в футболе, регби‑7, хоккее на траве, гандболе, водном поло и крикете.

14 июля — Торжественная церемония открытия сразу на двух аренах: Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.

15 июля — Начало медальных дисциплин. Первая золотая медаль будет вручена в триатлоне.

29 июля — Самый насыщенный день Игр: запланировано около 35 финалов.

30 июля — Церемония закрытия на Coliseum и последние финалы по баскетболу, гандболу, водному поло и другим командным видам.

С полным расписание можно ознакомиться на официальном сайте. В нём указаны все 32 вида спорта по дням, включая места проведения, даты квалификаций и финалов.

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелесе на время проведения Олимпийских игр планируется запустить воздушное такси для зрителей, чтобы избежать городские пробки.