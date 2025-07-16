18:27, 15 Июль 2025 | GMT +5
Олимпиада‑2028: представлен официальный календарь Игр
Организационный комитет Олимпийских игр LA28 официально представил полное расписание соревнований по дням, передает корреспондент агентства Kazinform.
Олимпиада пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года, однако первые спортивные встречи начнутся уже с 12 июля.
Ключевые даты Олимпиады-2028:
- 12–13 июля (предолимпийские дни) — Старт предварительных матчей в футболе, регби‑7, хоккее на траве, гандболе, водном поло и крикете.
- 14 июля — Торжественная церемония открытия сразу на двух аренах: Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.
- 15 июля — Начало медальных дисциплин. Первая золотая медаль будет вручена в триатлоне.
- 29 июля — Самый насыщенный день Игр: запланировано около 35 финалов.
- 30 июля — Церемония закрытия на Coliseum и последние финалы по баскетболу, гандболу, водному поло и другим командным видам.
С полным расписание можно ознакомиться на официальном сайте. В нём указаны все 32 вида спорта по дням, включая места проведения, даты квалификаций и финалов.
Ранее сообщалось, что Лос-Анджелесе на время проведения Олимпийских игр планируется запустить воздушное такси для зрителей, чтобы избежать городские пробки.