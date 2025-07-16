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    18:27, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Олимпиада‑2028: представлен официальный календарь Игр

    Организационный комитет Олимпийских игр LA28 официально представил полное расписание соревнований по дням, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Оргкомитет Олимпийских игр LA28

    Олимпиада пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года, однако первые спортивные встречи начнутся уже с 12 июля.

    Ключевые даты Олимпиады-2028:

    • 12–13 июля (предолимпийские дни) — Старт предварительных матчей в футболе, регби‑7, хоккее на траве, гандболе, водном поло и крикете.
    • 14 июля — Торжественная церемония открытия сразу на двух аренах: Los Angeles Memorial Coliseum и SoFi Stadium.
    • 15 июля — Начало медальных дисциплин. Первая золотая медаль будет вручена в триатлоне.
    • 29 июля — Самый насыщенный день Игр: запланировано около 35 финалов.
    • 30 июля — Церемония закрытия на Coliseum и последние финалы по баскетболу, гандболу, водному поло и другим командным видам.

    С полным расписание можно ознакомиться на официальном сайте. В нём указаны все 32 вида спорта по дням, включая места проведения, даты квалификаций и финалов.

    Ранее сообщалось, что Лос-Анджелесе на время проведения Олимпийских игр планируется запустить воздушное такси для зрителей, чтобы избежать городские пробки.

    Теги:
    Спорт Олимпиада
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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