Олимпиада-2028: в Лос-Анджелесе планируется запустить воздушное такси для зрителей

Оргкомитет LA28, отвечающий за подготовку третьих в истории города летних Олимпийских игр, объявил о партнёрстве с компанией Archer Aviation с целью предоставления услуг воздушного такси во время Олимпийских и Паралимпийских игр.

Компания официально заявила, что планирует использовать парк летательных аппаратов для перевозки болельщиков к спортивным объектам и обратно.

— Мы хотим изменить способ передвижения людей по Лос-Анджелесу и оставить наследие, которое определит будущее транспорта в Америке. Нет лучшего времени для этого, чем Игры LA28, — сказал Адам Голдштейн, генеральный директор и основатель Archer Aviation.

Идея летающих такси давно обсуждается в индустрии. Их запуск планировался еще к Олимпиаде в Париже в 2024 году, однако воздушные аппараты не получили необходимой сертификации от Европейского агентства авиационной безопасности. Аналогичная ситуация складывается и в США — Archer Aviation пока не сертифицирована Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), а значит, её аппараты ещё не готовы к коммерческой эксплуатации.

Если компания успеет пройти сертификацию к Играм 2028 года, воздушные такси смогут предлагать перелёты продолжительностью 10–20 минут для жителей и гостей города, соединяя ключевые точки, включая крупнейшие олимпийские арены региона.

Пока неясно, сколько будет стоить такая поездка, однако, известно, что клиенты смогут заказывать воздушное такси через мобильное приложение.

Напомним, что Олимпиада в Лос-Анджелесе начнется 14 июля 2028 года с церемонии открытия и продлится до 30 июля.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун рассказал, что в Казахстане хотят запустить аэротакси.