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Олимпиада: Казахстанские байдарочники братья Емельяновы прошли в финал В

2 Августа 2021, 09:49
Олимпиада: Казахстанские байдарочники братья Емельяновы прошли в финал В

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились четвертьфинальные заезды на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы.

По итогам второго четвертьфинального заезда казахстанцы расположились на четвертом месте, показав результат 3:55.157. Данный результат не позволил дуэту квалифицироваться в финал А. Таким образом казахстанцы выступят в финале B, который состоится завтра, 3 августа, в 8:45 утра по времени Нур-Султана.

Тем временем в четвертьфинальных заездах на байдарке у женщин на дистанции 200 метров казахстанка Наталья Сергеева показала седьмой результат и не смогла пройти в полуфинальные заплывы.

Добавим, что 4 августа Сергеева выступит на дистанции 400 метров.



Фото: НОК Казахстана, Olympic.kz

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