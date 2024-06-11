Тренер Елдоса Сметова рассказал о психологическом состоянии спортсмена перед Олимпиадой

После уверенной победы Елдоса Сметова в спаррингах с соотечественниками Нурканатом Серикбаевым и Магжаном Шамшадином за право представлять Казахстан в Олимпийском Париже, корреспондент агентства Kazinform обратился к Заслуженному тренеру РК Галымжану Жылгельдиеву - и личному тренеру одной из главных олимпийских надежд отечественного дзюдо Елдоса Сметова.

- В первую очередь всех интересует, не повлияла ли на многолетнего лидера сборной нервотрепка с дополнительными схватками за право представить страну в столице Франции нынешним летом?

- Елдос был неплохо готов к спаррингам и уверенно выиграл обе схватки. Имея за спиной богатый опыт выступлений на высочайшем уровне Сметов сумел доказать, что заслуживает право выступить на своей третьей Олимпиаде. Он сам меня успокоил перед решающей схваткой: - Не переживайте, агай, все будет нормально. Я был уверен в его победе. При этом, отдаю должное соперникам Сметова, у которых все впереди в профессиональном плане и их достижения не за горами. Олимпийские игры в Париже станут для Сметова уже третьими в карьере. Это высокое и стабильное достижение для нашего дзюдо.

- Ваш подопечный выигрывал для страны серебро и бронзу главных стартов четырехлетия. С психологической точки зрения в Париже будет сложнее бороться чем в Рио-де-Жанейро и в Токио?

- 15 лет тренироваться на самом высоком уровне, периодически выигрывать для страны призовые места самых важных и ответственных стартов в рамках Олимпийских и Азиатских игр, а также чемпионатов мира и Азии, ранее не удавалось никому. И он уже знает, к чему необходимо готовиться на татами в Париже, каким образом настраиваться на каждого из вероятных конкурентов. Не будем открывать всех карт, ведь у каждого есть свои тонкости в период приближения важного в карьере старта. Главное - понимать над чем необходимо работать в оставшееся время и четко осознавать важность момента, что я наблюдаю в поведении и образе мышления Елдоса. Не успокоенность, а именно четкое понимание, что нужно проявить все свое умение и мастерство, вот что внушает надежду на успешное выступление.

- После бронзовой награды ЧМ-2022 в Ташкенте у Сметова был не самый удачный период ...

- Были неудачи, связанные с объективными и субъективными обстоятельствами. В частности, старые травмы и изменения в правилах дзюдо. Пока перестраивались, и несмотря на отличную форму и подготовку ему не удавалось реализовать свой потенциал по максимуму. В какие-то моменты преследовало невезение. Сейчас он совсем другой атлет, ищущий дополнительную мотивацию, как истинный профессионал. Сейчас он получает подпитку от своих детей, семьи, публики и тренеров. Ему нравится отвечать на подобную поддержку красивыми бросками, эффектными приемами, ведением борьбы. Стремления выиграть золото Олимпиады он никогда не скрывает. В беседах со мной отмечает, что поставить точку в карьере нужно яркой победой и пополнить коллекцию из бронзы и серебра главной наградой Олимпийских игр.

В оставшееся время мы планируем провести работу по выведению его на пик, с оглядкой на функциональную подготовку. Это в общем, оценивая предстоящее до главного турнира время. Есть свои тонкости, нюансы, профессиональные секреты. После небольшого отдыха собираемся в конце июня на учебно-тренировочный сбор, на котором сконцентрируемся над шлифовкой деталей и целенаправленной подготовке к старту на парижском татами. Тем более нас поддерживают болельщики. Постараемся решить поставленные перед собой задачи и порадовать страну ярким выступлением на Олимпиаде.

Ранее известный меценат и любитель дзюдо Талгат Иманбекулы прокомментировал итоги прошедших в Алматы спаррингов между сильнейшими отечественными дзюдоистами в весовой категории до 60 кг.