Елдос Сметов доказал состоятельность и притязания на олимпийскую медаль – эксперт

Известный меценат и любитель дзюдо Талгат Иманбекулы прокомментировал корреспонденту агентства Kazinform итоги прошедших в Алматы спаррингов между сильнейшими отечественными дзюдоистами в весовой категории до 60 кг.

- Очень рад за Елдоса Сметова. Это целеустремленный спортсмен, принесший немало пользы казахстанскому дзюдо. Считаю, что спарринги были лишним психологическим грузом для всех дзюдоистов, принимавших в них участие. Серикбаев и Шамшадин также дзюдоисты высокого класса, однако уровень Сметова выше. Это он и доказал во время мини-турнира. Да, Елдос уже возрастной спортсмен, однако это не должно вводить в заблуждение спортивную общественность, - сказал Талгат Иманбекулы.

По его словам, Е. Сметов является примером для всех ребят во время тренировочного процесса.

- Он полностью выкладывается во время УТС и не жалея себя пашет, чтобы достичь поставленной перед собой цели - выиграть для Казахстана третью награду Олимпиады. Если в Рио-де-Жанейро Елдос выиграл «серебро», а в Токио «бронзу», то в Париже желаю ему взобраться на высшую ступень пьедестала почета. Даже во время спаррингов были видно, что Сметов находится в прекрасной функциональной форме. Особо хочу отметить роль заслуженного тренера РК и личного наставника Елдоса Сметова Галымжана Жылгельдиева. Его профессионализм и вера в своего подопечного помогли Елдосу собрать свои силы в кулак и в непростой ситуации отобраться на главные старты четырехлетия. Как и все казахстанцы, надеюсь, что воспитанник дзюдо Жамбылской области сможет в очередной раз порадовать нас ярким выступлением на татами Парижа, - сказал Талгат Иманбекулы.

Напомним, в Алматы состоялись спарринги между лучшими казахстанскими дзюдоистами в весовой категории до 60 кг, в которых победу одержал Елдос Сметов - самый титулованный представитель этого вида спорта из нашей страны.