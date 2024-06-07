Елдос Сметов завоевал право представить Казахстан на Олимпиаде

В Алматы состоялись спарринги между лучшими казахстанскими дзюдоистами в весовой категории до 60 кг, в которых победу одержал Елдос Сметов - самый титулованный представитель этого вида спорта из нашей страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В первой встрече Елдос Сметов в непростой схватке вышел победителем противостояния с Магжаном Шамшадином. В следующей битве М. Шамшадин уступил Нурканату Серикбаеву и выбыл из дальнейшей гонки за заветную путёвку на главные старты четырехлетия.

В решающем сражении бронзовый и серебряный призер Олимпиады выиграл Н.Серикбаева и тем самым доказал всем свое право выступить на третьей для себя Олимпиаде.