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    12:36, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Елдос Сметов завоевал право представить Казахстан на Олимпиаде

    Елдос Сметов
    Фото: НОК РК

    В Алматы состоялись спарринги между лучшими казахстанскими дзюдоистами в весовой категории до 60 кг, в которых победу одержал Елдос Сметов - самый титулованный представитель этого вида спорта из нашей страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В первой встрече Елдос Сметов в непростой схватке вышел победителем противостояния с Магжаном Шамшадином. В следующей битве М. Шамшадин уступил Нурканату Серикбаеву и выбыл из дальнейшей гонки за заветную путёвку на главные старты четырехлетия.

    В решающем сражении бронзовый и серебряный призер Олимпиады выиграл Н.Серикбаева и тем самым доказал всем свое право выступить на третьей для себя Олимпиаде.

    - Надо признать, Елдос на сегодняшний день сильнее своих соперников. Теперь желаю ему хорошо подготовиться к Парижу и успешно представить Казахстан в столице Франции, - сказал судья национальной категории Бахыт Матышев.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Дзюдо
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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