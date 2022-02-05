Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанских спортсменов 5 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае стартовал один из самых долгожданных стартов этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. «Белая» Олимпиада в этом году проходит в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного Олимпийского комитета и правительства Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Национальный олимпийский комитет представляет анонс третьего соревновательного дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022.
Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +2 часа.
Расписание на 5 февраля
Вид спорта. Прыжки с трамплина. Квалификация. Средний трамплин К-95.
Кто: Сергей Ткаченко, Даниил Васильев
Начало: 12:20
Вид спорта. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины.
Кто: Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина.
Начало: 13:45
Вид спорта. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины
Кто: Надежда Морозова
Начало: 14:30
Вид спорта. Фристайл. Мужчины:
Кто: Павел Колмаков
Начало: 16:00 Вторая квалификация.
17:30Могул. Финал.
Вид спорта. Шорт-трек. 1000 метров мужчины. Смешанная эстафета.
Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова.
Начало:
17:38 1000 м Мужчины. Предварительные забеги
18:23 Смешанная эстафета. Четвертьфинал
18:53 Смешанная эстафета. Полуфинал
19:26 Смешанная эстафета. Финал
Ранее сообщалось, что сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграют первые комплекты медалей. Первый олимпийский чемпион XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине определится в женском скиатлоне.Также сообщалось, где казахстанцам смотреть трансляцию олимпийских игр по зимним видам спорта в Пекине.
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