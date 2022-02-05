Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанских спортсменов 5 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае стартовал один из самых долгожданных стартов этой зимы - Олимпийские игры Пекин-2022. «Белая» Олимпиада в этом году проходит в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного Олимпийского комитета и правительства Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Национальный олимпийский комитет представляет анонс третьего соревновательного дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022.

Разница во времени между Нур-Султаном и Пекином составляет +2 часа.

Расписание на 5 февраля

Вид спорта. Прыжки с трамплина. Квалификация. Средний трамплин К-95.

Кто: Сергей Ткаченко, Даниил Васильев

Начало: 12:20



Вид спорта. Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины.

Кто: Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина и Надежда Степашкина.

Начало: 13:45



Вид спорта. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины

Кто: Надежда Морозова

Начало: 14:30



Вид спорта. Фристайл. Мужчины:

Кто: Павел Колмаков

Начало: 16:00 Вторая квалификация.

17:30Могул. Финал.



Вид спорта. Шорт-трек. 1000 метров мужчины. Смешанная эстафета.

Кто: Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Яна Хан, Ольга Тихонова.

Начало:

17:38 1000 м Мужчины. Предварительные забеги

18:23 Смешанная эстафета. Четвертьфинал

18:53 Смешанная эстафета. Полуфинал

19:26 Смешанная эстафета. Финал

Ранее сообщалось, что сегодня на Олимпиаде в Пекине разыграют первые комплекты медалей. Первый олимпийский чемпион XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине определится в женском скиатлоне.