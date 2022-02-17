Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят два спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено расписание их выступлений (время — по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 метров. Финал

Дмитрий Морозов, Денис Кузин

В четверг на этой же дистанции в финале у женщин выступили казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова: Морозова заняла 11-е место, Айдова — 19-е.

Пока же из всех выступивших на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанских спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.



