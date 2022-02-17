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Олимпиада-2022: расписание выступлений казахстанцев 18 февраля
17 Февраля 2022 19:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят два спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Ниже представлено расписание их выступлений (время — по Нур-Султану).
14:30 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 метров. Финал
Дмитрий Морозов, Денис Кузин
В четверг на этой же дистанции в финале у женщин выступили казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова: Морозова заняла 11-е место, Айдова — 19-е.
Пока же из всех выступивших на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанских спортсменов ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — в финале на дистанции 500 метров он занял четвертое место.
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