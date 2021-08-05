Новости
Олимпиада-2020: Казахстан показал лучший медальный день
5 Августа 2021 17:46
Поделиться:
ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские спортсмены показали свое самое успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеРасписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа Казахстанский каратист завоевал для Казахстана седьмую «бронзу» Олимпиады-2020 Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»
Они смогли завоевать сразу три медали: бронзовыми призерами стали боксер Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. Ранее отечественные атлеты еще не выигрывали трех наград за один день соревнований.
Всего в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио на данный момент семь бронзовых медалей. Помимо вышеупомянутых спортсменов, «бронзу» стране принесли четвертую бронзовую медаль Олимпиады-2020 для Казахстана завоевал боксер Камшыбек Кункабаев, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло и дзюдоист Елдос Сметов .
Фото: Женис Ыскыбай, НОК РК
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстан завоевал три «бронзы», но опустился в медальном зачете Олимпиады-2020
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа
- Казахстанский каратист завоевал для Казахстана седьмую «бронзу» Олимпиады-2020
- Олимпиада 2020: Казахстанский борец Нурислам Санаев завоевал «бронзу»
- Велотрековик Захаров выступил в омниуме Олимпиады-2020
- Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн