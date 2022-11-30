Олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб – Ерлан Саиров

30 Ноября 2022, 12:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Олигархи при возвращении ТЭЦ государству должны возместить ущерб. Об этом заявил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большинство из этих сетей находится в частной собственности, в основном у представителей олигархических групп. Поэтому, мы считаем, что олигархические группы и конкретно олигархи на сегодняшний день должны с большей ответственностью относиться как к судьбам жителей, так и этих сетей и раскошелиться», - сказал Ерлан Саиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также заявил, что в случае возвращения этих объектов в собственность государства олигархи должны возместить ущерб.

«Если какие-то группы надумают вернуть в лоно государства эти стратегические объекты, то они должны возместить ущерб государству. Это очень легко посчитать. Нужно провести аудит и проверить, какая изношенность (оборудования и сетей на ТЭЦ) была, когда они брали это предприятие и какая степень изношенности сейчас на этих предприятиях. Вот эту разницу они должны вернуть государству. Они должны еще выплатить компенсацию народу за моральный ущерб», - добавил Ерлан Саиров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.