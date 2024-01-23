Ольга Перепечина встретилась с замдиректора регионального Бюро Программы развития ООН

Заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина встретилась с заместителем помощника Администратора и заместителем директора регионального Бюро Программы развития ООН по Европе и СНГ Ником Хартманном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Вице-спикер отметила, что Казахстан достиг значительного прогресса в области защиты прав женщин и продвижения вопросов гендерного равенства. Создана национальная модель гендерной политики, правовая база и механизм защиты прав человека.

- Достижение гендерного баланса, создание равных возможностей для активного участия женщины в политической, экономической и социальной жизни страны является одним из ключевых направлений социальной модернизации в Казахстане, проводимой Главой государства. На законодательном уровне введена 30% квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках, а также при распределении депутатских мандатов. Сегодня в высшем представительном органе страны – Парламенте Казахстана представлены 31 женщина или 21% от общего числа депутатов. Из них в Сенате 24% женщин, в Мажилисе – 19%, - сказала Ольга Перепечина.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области развития человеческого потенциала и равного участия, эффективных институтов, прав человека и гендерного равенства, а также инклюзивного экономического роста и экологической устойчивости.

Кроме того, парламентарий также рассказала собеседнику о заседаниях парламентской Комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, на которых были рассмотрены вопросы обеспечения качественного здравоохранения, образования и экологии.

В свою очередь, Ник Хартманн высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям.