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Олег Смоляков освобожден от должности первого зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка
25 Февраля 2022 10:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олег Смоляков освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Распоряжением Главы государства Смоляков Олег Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Напомним, Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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