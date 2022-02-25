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Олег Смоляков освобожден от должности первого зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

25 Февраля 2022 10:30
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Олег Смоляков освобожден от должности первого зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олег Смоляков освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Распоряжением Главы государства Смоляков Олег Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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#Президент Казахстана   #Отставки    #Акорда   #Другие государственные органы  
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