Олег Смоляков освобожден от должности первого зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финрынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олег Смоляков освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Смоляков Олег Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Напомним, Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.