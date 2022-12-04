Олег Крук назвал наиболее проблемные дома в Экибастузе

4 Декабря 2022, 20:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук объяснил, почему 11 домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу. Он также назвал наиболее проблемные дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент на тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы. Восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы, сейчас восстанавливаются стояки и батареи. К сожалению, в некоторых домах КСК неправильно провели слив систем отопления, поэтому на таких домах приходится менять большое количество батарей и стояков. В связи с этим, произошло так, что система разморозилась», - сказал на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области.

Олег Крук также перечислил наиболее проблемные дома.

«На данный момент наиболее проблемными домами являются у нас Сатпаева 8, Машхур Жусупа 52, Ауэзова 47, 46, 46А, Шешенбекова 19А. Руководителем штаба – первым заместителем Премьер-Министра была скоординирована работа ремонтных служб. Теперь каждый дом закреплен за отдельным предприятием. Первые руководители данных предприятий находятся на своих рабочих местах, там, где производят устранение повреждений и разморозку. И это будет происходить до тех пор, пока предприятия, возглавляемые ими, не устранят все дефекты на коммуникациях», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

Фото Валерия Бугаева

