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Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области

1 Декабря 2022, 10:54
Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Крук Олег Павловича назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Крук Олег Павлович родился 24.11.1967.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Павлодарский индустриальный институт (1992). Специальность «Промышленная тепловая энергетика».

Трудовой стаж:

Машинист-обходчик котельного цеха, Инженер-технолог котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 (1992-1995);

Главный инженер фирмы «Ремэнерго», Заместитель главного инженера по ремонту Павлодарской ТЭЦ-3 (1995-1997);

Начальник материально-технического снабжения ТОО «Компания CCL-Энерго» (1997-1998);

Менеджер по обеспечению ТОО «Казснабцентр», Менеджер по обеспечению ТОО «Казпромресурс», Главный инженер ТОО «Теплоцентр-Северный», Директор тепловых сетей ОАО «Павлодарэнерго», Президент управления АО «Павлодарские тепловые сети», Директор департамента энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области (1998-2008);

Заместитель акима города Павлодара (2008-2012);

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «HAGI-Павлодар», Генеральный директор АО «Казэнергокабель» (2013-2018);

Исполнительный директор АО «Казэнергокабель» (07.2018-2020);

Первый заместитель акима Павлодарской области (04.2021-01.12.2022);

Исполняющий обязанности акима Павлодарской области (с 01.12.2022)

Председатель регионального совета Палаты предпринимателей Павлодарской области (2020-04.2021)

Фото: .gov.kz


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