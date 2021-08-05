Ольга Рыпакова объявила о завершении олимпийской карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова на своей странице в сети Instagram заявила о завершении своей олимпийской карьеры, передает МИА «Казинформ».

«Я счастлива, что моя спортивная карьера пришлась на то же самое время, когда в секторе выступали замечательные девчонки — Ольга Саладухина и Катерин Мена.

Как и для меня, для них Олимпийские игры в Токио были заключительными в карьере, но они были и остаются самыми крутыми «тройничками». Очень люблю и безмерно уважаю их уже не только и не столько, как соперниц, но и как близких по духу людей, настоящих подруг. Надеюсь, что мы ещё не один раз встретимся вне сектора.

Я хочу пожелать им дальнейших успехов, чтобы все их планы и мечты стали реальностью, чтобы эмоции были такими же головокружительными, как вовремя тройного прыжка. Чтобы в жизни всегда были взлеты и успехи! И никаких падений!», — заявила Ольга Рыпакова.





Напомним, Ольге Рыпаковой не удалось выйти в финал Олимпиады в Токио. Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016.