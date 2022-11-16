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Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии

16 Ноября 2022, 22:33
Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии
16 Ноября 2022, 22:33

Ольга Перепечина встретилась с госсекретарем МИД Румынии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина встретилась с государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии Юлианом Фотой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове Ольга Перепечина отметила, что Румыния является важным партнером Казахстана, подчеркнув, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению взаимовыгодных отношений между Астаной и Бухарестом.

«Считаем необходимым поддерживать и продвигать повестку взаимовыгодного сотрудничества и по линии Парламентов наших стран. В Сенате и Мажилисе функционируют группы по сотрудничеству с Румынией. Мы также заинтересованы в налаживании рабочих контактов с румынскими коллегами на международных парламентских площадках, включая Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и Межпарламентский Союз», - отметила вице-спикер.

Ольга Перепечина рассказала гостю о предстоящих выборах Президента Республики Казахстан, которые проходят в контексте масштабных внутриполитических преобразований.

Юлиан Фота отметил, что Румыния высоко оценивает сотрудничество с Казахстаном, а также готова активно способствовать укреплению двусторонних взаимоотношений.


Фото: senate.parlam.kz

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