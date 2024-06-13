Окупаются ли здания Expo-городка, ответил Алихан Смаилов

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов сообщил, что может быть проведена проверка зданий Expo-городка, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге после пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у А. Смаилова о возможности проведения аудита зданий ЭКСПО.

— Оправдывают ли себя построенные здания ЭКСПО? Потому что есть расходы на содержание и другие расходы на эти здания, — спросили журналисты.

В свою очередь председатель Высшей аудиторской палаты сообщил, что в будущем проверка в этом направлении будет проводиться.

— Сейчас их доходы увеличились. Но я не могу сказать, что они полностью себя окупаются, — сказал Алихан Смайлов.

Ранее сообщалось, что нарушения при строительстве EXPO-комплекса выявили в Астане.