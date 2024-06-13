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    14:31, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Окупаются ли здания Expo-городка, ответил Алихан Смаилов

    Астана қаласы/Экспо/Expo
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов сообщил, что может быть проведена проверка зданий Expo-городка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На брифинге после пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у А. Смаилова о возможности проведения аудита зданий ЭКСПО.

    — Оправдывают ли себя построенные здания ЭКСПО? Потому что есть расходы на содержание и другие расходы на эти здания, — спросили журналисты.

    В свою очередь председатель Высшей аудиторской палаты сообщил, что в будущем проверка в этом направлении будет проводиться.

    — Сейчас их доходы увеличились. Но я не могу сказать, что они полностью себя окупаются, — сказал Алихан Смайлов.

    Ранее сообщалось, что нарушения при строительстве EXPO-комплекса выявили в Астане. 

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Астана Комментарий ЭКСПО
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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