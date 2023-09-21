Нарушения при строительстве EXPO-комплекса выявили в Астане

Качество строительства ЭКСПО-городка проверяют в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бахытжан Жунисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Проверка проводилась, насколько мне известно, Генеральной прокуратурой. Она ещё не завершена, поэтому комментировать не могу, но нарушения выявили. Результаты проверки до сих пор не опубликованы, - сказал Бахытжан Жунисбеков, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что на территории делового центра EXPO находятся 16 зданий общей площадью более 530 тысяч квадратных метров.

Среди основных объектов на территории комплекса располагаются Международный финансовый центр «Астана», Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Astana IT University и другие.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усовершенствуют процесс участия в долевом строительстве.