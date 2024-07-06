Оксфорд, прокуратура, рыцарство: что известно о новом премьер-министре Великобритании Кире Стармере

Сэр Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после убедительной победы над Риши Сунаком и консерваторами на всеобщих выборах. Этот триумф знаменует собой первый случай, после 14 лет правления Консерваторов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Стармер пообещал обратить вспять то, что он называет «14 годами консервативного хаоса», и дал слово не устраивать «цирк» в правительстве во время своего пребывания в должности, вероятно намекая на скандальную вечеринку Тори во время пандемии и руководства Бориса Джонсона. Лидер Лейбористов намерен продлить свое премьерство на десять лет.

Детство

Кир Стармер родился в одном из районов Лондона в Саутуорке. Он был вторым из четырех детей в семье мастера-инструментальщика Родни и медсестры Джозефин. Названный в честь первого лидера Лейбористской партии в парламенте Кира Харди, Стармер воспитывался на лейбористских ценностях.

Лидер Лейбористов учился в средней школе Рейгейт, затем изучал право в университете Лидса, позже в Оксфордском университете.

Карьера юриста

После окончания университета Стармер продолжил карьеру адвоката, получив квалификацию в 1987 году. Он работал над несколькими громкими делами, включая дело Маклибела, которое было между корпорацией McDonald’s и экологическими активистами.

Стармер также был одним из основателей престижной организации Doughty Street Chambers и консультировал полицейское управление по обеспечению соблюдения полицейской службой Северной Ирландии законов о правах человека.

В этот период он познакомился со своей женой Викторией. У них двое общих детей. В 2008 году Стармер стал генеральным прокурором, возглавив Королевскую прокурорскую службу.

Стармер ушел в отставку в 2013 году и был посвящен в рыцари в 2014 году за заслуги перед уголовным правосудием и получил титул Сэр.

Фото: labour.org.uk

Политическая карьера

Политический путь Стармера начался в 2014 году, когда он был избран членом парламента от Лейбористской партии от Холборна и Сент-Панкраса в Лондоне на всеобщих выборах 2015 года. Он быстро продвигался по служебной лестнице, занимая пост теневого министра внутренних дел, а затем теневого министра по вопросам Brexit после референдума 2016 года.

В январе 2020 года Стармер был избран лидером Лейбористской партии, набрав более 50% голосов в первом туре. Кульминацией его стремительного восхождения стало избрание на пост премьер-министра Великобритании в июле 2024 года.