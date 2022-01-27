Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оксана Тен прокомментировала ситуацию вокруг ее отставки с поста вице-президента Национальной федерации конькобежцев и ответила на обвинения тренеров фигурного катаная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно в соцсетях появилась информация, где тренеры РК по фигурному катанию просили освободить от занимаемой должности вице-президента Национальной федерации конькобежцев Оксану Тен. Они пожаловались на давление со стороны Тен, двойные стандарты в отношении к подопечным, а также раскритиковали главного тренера из России Сергея Воронова.

На специальной пресс-конференции, Оксана Тен рассказала, что пришла на эту должность по приглашению Болата Жамишева (бывший президент Федерации - прим.автора).

«Меня попросили остаться в спорте и помогать фигурному катанию. Поделиться опытом, международными связями, которые я наработала за многие годы своей жизни в фигурном катании, помочь разработать стратегию развития фигурного катания. Я согласилась. Это было весной 2019 года. Мне не хотелось. Мало того, не было настроения, наверное. Но тем не менее решила принести свою пользу», - говорит она.

Спикер добавила, что за два года с момента ее назначения и за последних пять месяцев с момента назначения нового тренера произошли большие изменения.

«Во всяком случае они коснулись интересов многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно. Я это могу вам смело сказать. Начиная финансовой стороны и закачивая спортивного ресурса», - отметила Тен.

Она заметила, что дети, которые сейчас активно занимаются спортом, проявили большой интерес к тому, что в стране появилась академия, которая еще не открылась.

Кроме того, Оксана Тен заявила, что недавно главному тренеру сборной РК поступили угрозы.

«Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьезный оборот и поэтому решила прояснить все моменты, и, чтобы нужные органы обратили на это внимание», - сказала вице-президент НФК.

Она добавила, что звонок поступил со скрытого номера.

Спикер после этого по пунктам ответила на все обвинения тренеров.

В письме сообщалось следующее: «В данный момент происходит постоянное давление в заказных статьях. Единолично Оксаной Тен решаются многие вопросы по поводу государственных стартов страны, формирования национальной сборной, составов на международные соревнования, этапы гран-при, классификационных требований для спортсменов, состава судей на международные соревнования – и всё это без решения тренерского совета РК, в обход закона «О спорте». У вице-президента федерации таких полномочий нет».

«Интересно, в каких статьях и какая агитация ведётся против наших тренеров. В этом пункте я ставлю большой вопрос авторам и инициаторам письма. Статьи такие, к сожалению, я не нашла… Я совершенно согласна с последним предложением. У вице-президента таких полномочий нет… Более того, он не может единолично решать вопросы по всем этим пунктам», – сказала вице-президент федерации.

Оксана Тен также огласила список судейского состава, тренеров, которые участвовали на совещании, где обсуждались все важные вопросы для федерации: кандидатуры фигуристов в сборные Алматы и страны, формирование тренерского совета Алматы, планы на новый сезон, а также комплектование республиканского состава сборной РК.

Вице-президент выразила своё недоумение.

«Это та сборная, которая существует на сегодняшний день, мы ее комплектовали в апреле. Сборную на следующий сезон мы формируем в апреле этого года. То есть все прозрачно максимально… Мы обсуждали абсолютно всех спортсменов всех возрастов, поэтому оснований для такого обвинения нет!» – заявила она.

Она также ответила на обвинения касательно участия спортсменов в международных соревнованиях.

«Начнем с международных стартов. Чтобы заявить спортсмена на международный старт, личному тренеру спортсмена необходимо сообщить об этом федерации… Все решает тренеры. Те, кто жалуются, они есть в списке, даже не обращались в федерацию», - отметила Тен.

О. Тен также ответила на другие вопросы и выразила готовность выступить за круглым столом вместе с «возмущенными» тренерами.

Оксана Тен является вице-президентом Федерации с 2019 года. Она - мама казахстанского фигуриста, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена. Он умер в 2018 году в Алматы от рук преступников, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Фигурист получил ножевое ранение.