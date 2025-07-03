Окрестности отравленного озера Кошкар ата будут озеленяться — Минэкологии РК

Как сообщил в ответе на запрос вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, планируется биологическая рекультивация хранилища радиационных отходов.

— Акимат Мангистауской области прекратил восстановительные работы в связи с результатами дополнительного исследования, проведенного на хранилище радиационных отходов «Кошкар ата». Кроме того, принято решение об озеленении местности вокруг хранилища отходов, согласно заключению указанного исследования, — говорит вице-министр.

Теперь будет разработан специальный план озеленения, определены источники финансирования.

— В этом году мы ожидаем получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию проекта биологической рекультивации. Благодаря этому проекту будет определена стоимость всей работы по биологической рекультивации хранилища отходов, на этом основании будут определены источники финансирования, — говорит Ж. Алиев.

Ранее сообщалось, что в ядовитом озере Кошкар ата скопилось 150 миллионов тонн радиоактивных отходов. В том числе, 51,8 миллиона тонн урановой руды. От этого страдают около 400 тысяч человек, проживающих в Мунайлинском районе Мангистауской области.