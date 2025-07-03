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    16:23, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Окрестности отравленного озера Кошкар ата будут озеленяться — Минэкологии РК

    О плане по биологической рекультивации отравленного озера Кошкар ата в Мангистауской области сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Окрестности отравленного озера Кошкар ата будут озеленяться — Минэкологии РК
    Фото: Акжунис Иманбаева

    Как сообщил в ответе на запрос вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, планируется биологическая рекультивация хранилища радиационных отходов.

    — Акимат Мангистауской области прекратил восстановительные работы в связи с результатами дополнительного исследования, проведенного на хранилище радиационных отходов «Кошкар ата». Кроме того, принято решение об озеленении местности вокруг хранилища отходов, согласно заключению указанного исследования, — говорит вице-министр.

    Теперь будет разработан специальный план озеленения, определены источники финансирования.

    — В этом году мы ожидаем получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию проекта биологической рекультивации. Благодаря этому проекту будет определена стоимость всей работы по биологической рекультивации хранилища отходов, на этом основании будут определены источники финансирования, — говорит Ж. Алиев.

    Ранее сообщалось, что в ядовитом озере Кошкар ата скопилось 150 миллионов тонн радиоактивных отходов. В том числе, 51,8 миллиона тонн урановой руды. От этого страдают около 400 тысяч человек, проживающих в Мунайлинском районе Мангистауской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Минэкологии и природных ресурсов Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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