Окраины Алматы подключают к высокоскоростному интернету

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в отдаленных от центра города микрорайонах создается инфраструктура для высокоскоростного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате, проект реализуется двумя операторами. Так, АО «Казахтелеком» ведет строительство сети FWA (Fixed Wireless Access) для фиксированного беспроводного доступа в интернет. Технология очень эффективна для районов частной застройки городов и пригородов.

На сегодняшний день компания завершила запуск сети в мкр. Алгабас Алатауского района. Первые жители начали подключать свои дома к сети интернет. Также системой FWA будут охвачены микрорайоны Ожет, Бурундай, Теректы Алатауского района, Таусамалы Наурызбайского, Альмерек и Нуршашкан Турксибского районов. До конца этого года планируется охватить порядка 2 тысяч абонентов.

Кроме того, акиматом города совместно с компанией ТОО «Meganet» продолжается работа по подключению жителей отдаленных микрорайонов к высокоскоростному интернету. Здесь применена технология волоконно-оптической линии связи.

На сегодняшний день подключены 1586 абонентов, в очереди на подключение – 304 абонента. В частности, в мкр. Нуршашкан подключились 349 домов, в мкр. Тастыбулак – 213, в мкр. Таусамалы – 188, в мкр. Акжар – 244, в мкр. Калкаман-2 – 244, в мкр. Кайрат – 205, в мкр. Шугыла - 51, в мкр. Достык – 22, в мкр. Акбулак – 17, в мкр. Карагайлы – 14.

Также идет активная работа по строительству телекоммуникационной инфраструктуры в других микрорайонах Алатауского, Наурызбайского, Турксибского районов.

С целью поддержки малоимущих 57 семей, в том числе социально уязвимых, горожане с ограниченными возможностями, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, были подключены бесплатно. Так, к интернету подключен социальный дом-интернат для детей «Аманат» в мкр. Акжар Наурызбайского района.