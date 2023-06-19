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Окончательный прогноз урожайности озимой пшеницы выпустил Казгидромет

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Июня 2023, 04:27
Окончательный прогноз урожайности озимой пшеницы выпустил Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целом в этом году сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития озимой пшеницы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Согласно полученным расчетным данным и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу ожидается около среднемноголетних значений.

Выше нормы ожидается урожайность озимых в Райымбекском районе Алматинской области (19,6-21,6 ц/га) и в Кербулакском районе Жетысуской области (18,6-20,6 ц/га).

Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера «АgroData» (https://agrodata.kz).

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