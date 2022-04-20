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Окончательное решение по полному возвращению посольства РК в Киев примет глава МИД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2022, 10:50
Окончательное решение по полному возвращению посольства РК в Киев примет глава МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские дипломаты продолжают оставаться во Львове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в марте посольство Казахстана в Украине временно передислоцировано в город Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в наши посольства в Польше и Молдове. Посол Д. Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в город Киев для постоянной дислокации двух сотрудников - военного атташе и дежурного коменданта», - говорится в информационном сообщении МИД.

Согласно предоставленной информации, посол и остальные сотрудники будут «курсировать» между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и другое.

Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.

«Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет приниматься министром иностранных дел РК по представлению посла», - подчеркнули в ведомстве.

Посольство Республики Казахстан в Украине 29 марта сообщило, что эвакуация казахстанских граждан репатриационными самолетами завершена.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Безопасность   Украина  
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