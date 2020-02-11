Около восьми тысяч квартир планируют построить в столице в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов строительства доступного жилья и решение вопроса с проблемными объектами столицы на 2020-2021 годы обсудили в акимате города Нур-Султана. Во встрече с вице-премьером РК Романом Скляром приняли участие представители госорганов, Жилстройсбербанка и строительных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр подчеркнул, что в стране успешно реализуется программа «Нұрлы жер». В прошлом году было построено 13 млн 130 тыс. кв. м жилья.

«Для строительства сегмента доступного жилья есть все необходимые резервы. К примеру, в программу «Нұрлы жер» внесены изменения, имеется спрос со стороны жителей. Необходимо не снижать планку и увеличивать темпы строительства льготного жилья», - обозначил Р. Скляр.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в 2019 году подготовили задел на 2020-2021 годы по увеличению объема строительства доступного жилья и решению вопросов объектов долевого строительства в рамках исполнения поручений Главы государства.

«Вопрос жилья – одно из главных и насущных направлений. В прошлом году 2 900 очередников получили квартиры. По поручению Главы государства в текущем году объем строительства доступного жилья увеличим в три раза, в 2021 году - ещё больше. В этом нам также поможет работа домостроительного комбината – благодаря поддержке государства возобновлена работа предприятия. Его деятельность поможет без ущерба качеству домов снизить стоимость квадратных метров и сократить сроки возведения. Есть ряд вопросов, над которыми нам надо поработать совместно», - сказал А. Кульгинов.

Таким образом, на 2020 год запланировано строительство жилья общей площадью более 500 тыс. кв. м – это порядка восьми тыс. квартир. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 8,5 тыс. квартир. В текущем году планируется снизить количество проблемных долгостроев на 20 ЖК – более 7 800 дольщиков смогут заехать и оформить документы на квартиры. В 2019 году благодаря принятым мерам введено в эксплуатацию 10 объектов (11 домов, 2,5 тыс. дольщиков). По каждому долгострою разработан пошаговый план мероприятий.

Фото: astana.gov.kz