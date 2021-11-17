Около тысячи видеокамер установлено в подразделениях ДП Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В подразделениях департамента полиции Актюбинской области активно устанавливают видеокамеры. Об этом стало известно сегодня в ходе посещения депутатов областного маслихата департамента полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В здании ДП Актюбинской области депутатам и членам общественного совета презентовали переход к сервисной модели полиции. Гости ознакомились с ходом реализации поставленных перед органами внутренних дел Главой государства и Министерством внутренних дел задач по внедрению сервисной модели полиции и развитию цифровизации в регионе.

И.о. начальника ДП области полковник полиции Канат Алиев рассказал о состоянии криминогенной ситуации в области, а также о принимаемых мерах в рамках проводимой реформы в системе МВД. В частности о широкомасштабной реформе в системе МВД, начиная от оптимизации организационно-штатной структуры и исключения несвойственных функций, заканчивая улучшением социальной защиты сотрудников полиции.

«На первоначальном этапе нами сокращены 287 штатных единиц, упразднены 26 руководящих должностей, а также излишние управленческие звенья и должности», - сказал К. Алиев.

В рамках проекта совершенствования системы местной полицейской службы на принципах сервисной полиции, в ДП Актюбинской области внедряются новые механизмы, инструменты и методы работы.

Одна из задач, поставленных перед департаментом полиции области – это введение сплошного видеонаблюдения в помещениях подразделений полиции, в частности в спецучреждениях, комнатах временного задержания граждан, комнатах хранения и выдачи оружия, дежурных частях, частично в кабинетах следователей и дознавателей. На сегодняшний день здесь установлено 979 видеокамер.

В текущем году в областном центре установлены 5 стационарных постов полиции, куда граждане могут обратиться по всем вопросам в любое время суток. Также нами определены наиболее криминогенные участки. В рамках реализации Дорожной карты в течение 5 лет запланировано строительство 12 стационарных модульных постов и 16 участковых пунктов полиции. Процесс внедрения сервисной модели в области начат со второго полугодия.

Депутаты также ознакомились с работой Центра оперативного управления, с работой системы «Омниканальности», где с помощью приложения в телефоне можно отправить видеосообщение о преступлениях и происшествиях, в «Приемной для граждан» гости ознакомились с работой модульного стационарного поста и участкового пункта полиции.

В целом, оперативная и общественно-политическая обстановка в регионе стабильная. Личный состав ориентирован на реализацию поставленных Главой государства и МВД задач по обеспечению надлежащего правопорядка в регионе. Снижена преступность в общественных местах и на улицах, рецидивная, групповая, в состоянии опьянения и среди несовершеннолетних.