Около тысячи туркестанцев за сутки протестировали на коронавирус

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки у 944 граждан были отобраны пробы на коронавирусную инфекцию в Туркестанской области. Все тесты показали отрицательный результат, заболевания не выявлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По официальным данным, за последние два дня в Туркестанской области не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

В настоящее время в инфекционных стационарах 31 пациент продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. В целом, из 600 койко-мест, подготовленных для больных инфекционными заболеваниями, занято 484. Кроме того, 85 человек получают лечение от пневмонии и гриппа. Состояние больных удовлетворительное.

По данным управления охраны общественного здоровья Туркестанской области, в регионе зарегистрировано 3322 случая заболевания Сovid-19. Из них 3168 пациенты выздоровели.

В целом, на сегодняшний день в регионе 130061 граждан прошли тестирование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции.



