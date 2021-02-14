Около тысячи квартир в новых многоэтажках получат жители Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О достижениях Кордайского района в сфере строительства нового жилья для сельчан рассказали на отчетной встрече акима района Рустема Даулета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе главы региона, отчетная встреча прошла при участии акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Говоря об основных направлениях социально-экономического развития района, Рустем Даулет подчеркнул, что во всех сферах жизнедеятельности наблюдается положительная динамика, в том числе и в обеспечении сельчан жильем.

«В этом году в Кордайском районе будет начато строительство восьми многоэтажных 60-квартирных домов общей стоимостью 4,5 миллиарда тенге. В шесть из них заселятся очередники, а в два – сотрудники КазНИИ проблем биологической безопасности, - поделился планами Рустем Даулет. - Также выделено 49,5 миллиона тенге на подготовку проектно-сметной документации для строительства еще пяти многоэтажных 60-квартирных домов в жилом массиве Батыс. Новые двухквартирные жилые дома для работников бюджетной сферы, малообеспеченных и многодетных семей также появятся в селах Кордай и Сортобе», - подчеркнул Рустем Даулет.

Обращаясь к акиму района, сельчане просили увеличить количество мест для отдыха и досуга, расширить здание районного центра обслуживания населения.

«Сегодня я вижу стремительный рост экономики, счастливых и здоровых граждан, - сказал Бердибек Сапарбаев. - У нас есть всё для дальнейшего прогресса, и сейчас мы готовы принимать новые вызовы. Обеспечение питьевой водой, электричеством, газом и новым жильем являются приоритетными задачами на 2021 год. Также не стоит забывать о развитии сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, которыми так славится Кордайский район», - сказал аким области.