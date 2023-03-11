Около тысячи километров дорог отремонтируют и построят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году планируется отремонтировать и построить около тысячи километров автодорог. Вопросы подготовки к дорожным работам обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автодорог Айбека Кайыра, в текущем году в регионе запланирована реализация 177 проектов на сумму 86,8 млрд тенге.

Будет отремонтировано и построено 964 км автодорог, в том числе 194 км дорог республиканского значения, 655 км местного значения и 115,2 км улично-дорожной сети.

«Будет завершена реализация 5 крупных проектов. В их числе реконструкция дороги «Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань)» протяженностью 112 км, из них 96 км автодороги «Актобе – Кандыагаш» и 16 км автодороги «Кандыагаш-Макат». Планируется средний ремонт 6 участков автодорог республиканского значения протяженностью 82 км, в том числе 30 км дороги «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз». В июне приступим к реконструкции дороги республиканского значения «Актобе – Карабутак-Улгайсын». В рамках 167 проектов, связанных с дорогами местного значения, будет отремонтировано 770 км. По результатам выполненных работ доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 78%», - сказал Айбек Кайыр.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что необходимо тщательно подготовиться к дорожно-строительным работам.

«В текущем году объем работ по дорожному строительству будет увеличен в два раза. Все проекты крупные, поэтому мы должны тщательно подготовиться. Мне нужно знать, насколько мы готовы к старту, не будет ли повторения ситуации прошлого года. Мы не можем допустить срыва графика. Необходимо своевременно произвести заготовку дорожного битума и инертных материалов», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Для реализации всех проектов региону требуется почти 90 тысяч тонн дорожного битума. Общая вместимость битумных хранилищ, имеющихся в регионе составляет 19 тысяч тонн, уже заготовлено 13 тысяч тонн. Также сделан запас 1,2 млн тонн щебня, 202,7 тысячи тонн песчано-гравийной смеси. Готовность составляет 33%.

Аким области поручил акиматам районов и города Актобе активизировать работу по заготовке инертных материалов и до 1 июня обеспечить 70% готовность. Он также поставил задачу рассмотреть вопрос строительства и ремонта дорог за счет привлечения компаний, работающих на территории области, в рамках социальной ответственности бизнеса, встречных обязательств, программы «Ауыл – ел бесігі».

«Компании, которые в прошлом году провалили дорожные проекты, не справившись со взятыми на себя обязательствами, к данной работе допущены не будут. Необходимо провести анализ среди таких недобросовестных подрядных организаций. А те, кто примет участие в реализации дорожных проектов, должны максимально качественно выполнить свою задачу», - предупредил подрядчиков Ералы Тугжанов.