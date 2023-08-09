Около тысячи детей заболели корью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью - с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев, из них 966 - среди детей до 14 лет (88,05%), передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и не достижения прививочного возраста», - сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводятся профилактические и противоэпидемическими мероприятия. Установлено 14 893 контактных лиц, привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори.

Главный санврач добавил, что за 2022 год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не зарегистрировано.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города напоминает, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является только вакцинация. Вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребёнка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

8 июня этого года на склад вакцин Управления общественного здравоохранения Алматы поступила комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита (ККП), сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан в количестве 37 200 доз для проведения плановой иммунизации детей согласно Национального календаря прививок, подлежащих иммунизации в текущем году. Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно. Остальное население может получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе эпидемиологи южного мегаполиса при появлении симптомов заболевания настоятельно рекомендуют:

- не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

- находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места. В особенности больные, находящиеся на амбулаторном лечении, должны строго соблюдать домашнюю изоляцию;

- не отправлять больных детей в летние оздоровительные лагеря, организованные коллективы и т.д.

Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, которое относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей. Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори.