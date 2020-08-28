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Около тысячи абитуриентов Туркестанской области обучились по программе «Серпiн»

28 Августа 2020 14:30
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Около тысячи абитуриентов Туркестанской области обучились по программе «Серпiн»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках социального проекта «Серпін – 2050. Мәңгілік ел жастары-индустрияға» в прошлом учебном году из южных регионов страны выделено 5629 грантов для выпускников, желающих обучаться в 5 областях республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Из них 5109 - государственные гранты для высших учебных заведений, остальные - для средних специальных учебных заведений. Из них 956 грантов получили абитуриенты Туркестанской области.

Основная цель программы - обучение и трудоустройство кадров из густонаселенных Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Алматинской областей в северные, западные и восточные регионы, где наблюдается нехватка специалистов. То есть выпускники будут обучаться в престижных государственных университетах в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кокшетауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
За последние 5 лет по Туркестанской области в рамках данной программы численность молодежи, обучающихся в вузах, превышает 9 тысяч человек. В колледжах -1 329 молодых. В целом по Туркестанской области в рамках программы было зачислено 10 364 молодых людей.
В прошлом году первые студенты проекта «Серпін « завершили обучение в высших учебных заведениях. Из них 320 выпускников Туркестанской области.
Кроме того, в этом году по Туркестанской области количество выпускников-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 140 человек, из них 55 изъявили желание обучаться в высших учебных заведениях и стали обладателями грантов. Из 55 абитуриентов 35 стали обладателями грантов, 20 детей набрали требуемый пороговый балл и стали обладателями индивидуальных грантов ректоров университета. Остальным учащимся будет предоставлена направление в профессионально-технические колледжи по выбранной специальности. Количество учащихся, окончивших 9 классов, желающих продолжить обучение в колледже составило 33 ребенка.


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#Туркестанская область   #Образование  
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