15 Июня 2022 17:17

Около трети побережья Англии может оказаться под водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям Англии из-за повышения уровня моря к 2050 году возможно придется покинуть почти 200 тыс. объектов недвижимости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В опубликованном отчете Пола Сэйерса в международном журнале «Управление океаном и прибрежными районами» (Ocean and Coastal Management) сообщается, что около трети побережья Англии окажется под водой в связи с повышением уровня моря.

Отмечено, что к 2050 году, при условии умеренного повышения уровня моря, вызванного увеличением температуры на 2 °C к 2100 году, до 160 тыс. объектов недвижимости будет находиться в зоне риска. При этом от 30 до 35 тыс. строений уже определены как опасные. Наибольшее количество зданий, подверженных риску затопления приходятся на Юго-Западную, Северо-Западную и Восточную Англию.

В исследовании впервые рассматриваются места, где затраты на улучшение защиты могут быть слишком высокими или технически невозможными.

Повышение уровня моря не только увеличивает риск наводнений на побережье, но и ускоряет береговую эрозию из-за более крупных волн.