Около трех тысяч туркестанских врачей повысили квалификацию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области повысили профессиональный уровень 2616 медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По информации ведомства, обучение, в частности, прошли 33 специалиста, 7 реаниматологов, 9 инфекционистов и 2 кардиолога.

Вместе с тем, в прошлом году по области около 1300 специалистов прошли обучение по лечению инфекции COVID-19. Также в онлайн-формате медработники обменялись опытом со специалистами из Китая и России, мероприятие было организовано Министерством здравоохранения.

Кроме того, 44 туркестанских специалистов прошли обучение в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова. В целом, налажены партнерские связи по непрерывному повышению образованию с высшими учебными заведениями России в городах Санкт-Петербург и Новосибирск.

Наряду с этим, на сегодняшний день в областной детской больнице в специальных тренинговых центрах обучено 728 медицинских работников различных направлений. Основная цель - обучить врачей новейшим технологиям и последующее лечение пациентов.

Как отметили в акимате, всего в области работают 5300 врачей и около 18600 медсестер.