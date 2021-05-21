Около трёх тысяч семей обеспечат жильём в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области растёт строительство жилья. Об обеспечении очередников квартирами рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К декабрю планируем ввести около 700 тыс. квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в прошлом году. А на ближайшую трёхлетку поставили задачу выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год. До конца этого года бюджетным жильём планируем обеспечить 2 866 семей из числа очередников. Из них 600 – многодетные семьи», – сообщил аким области.

За четыре месяца в области введено больше 160 тысяч квадратных метров жилья – с ростом на 12% к аналогичному периоду прошлого года.

В регионе также введены новые промышленные объекты. В целом объёмы строительства увеличились на 2,8%.