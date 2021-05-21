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Около трёх тысяч семей обеспечат жильём в Карагандинской области

21 Мая 2021 14:56
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Около трёх тысяч семей обеспечат жильём в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области растёт строительство жилья. Об обеспечении очередников квартирами рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К декабрю планируем ввести около 700 тыс. квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в прошлом году. А на ближайшую трёхлетку поставили задачу выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год. До конца этого года бюджетным жильём планируем обеспечить 2 866 семей из числа очередников. Из них 600 – многодетные семьи», – сообщил аким области.

За четыре месяца в области введено больше 160 тысяч квадратных метров жилья – с ростом на 12% к аналогичному периоду прошлого года.

В регионе также введены новые промышленные объекты. В целом объёмы строительства увеличились на 2,8%.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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